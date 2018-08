Visita de Secretario de Defensa a Argentina

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, dijo que no hubo “desacuerdos” entre los líderes militares estadounidenses y argentinos durante su visita a Buenos Aires, la primera visita a Argentina de un secretario de defensa estadounidense desde 2005.

En declaraciones a la prensa luego de reunirse con el ministro de Defensa argentino Oscar Aguad, Mattis dijo que ambos acordaron colaborar más en educación militar e intercambiar información.

“Se trató principalmente de consultas, colaboración y definición de lo que debemos enfocarnos. Ahora volveremos e iniciaremos todos los diversos equipos de acción y lo pondremos todo en marcha “, dijo.

Antes de la reunión de secretarios de defensa, Aguad dijo que estaba contento de “acercarse” nuevamente a Estados Unidos, aludiendo a relaciones difíciles antes de 2015 cuando Cristina Fernández de Kirchner era la presidenta de Argentina.

“Tenemos un campo amplio para una gran cooperación, porque hemos vuelto al camino que nunca deberíamos haber dejado”, dijo Aguad.

“Vemos a América Latina como nuestro vecino. Algunas personas dicen que no le prestamos mucha atención. Eso, ciertamente, no es el caso con los militares. No se ven grandes formaciones militares allá abajo porque la naturaleza de nuestra relación no lo requiere. Y trabajamos juntos en una gran cantidad de problemas, y el ejército es simplemente uno de muchos, ciertamente no el área predominante”, afirmó el jefe del Pentágono.

Preocupación por presencia de las otras potencias mundiales

Durante su gira por América Latina, el secretario de Defensa ha demostrado el interés de Estados Unidos por recuperar su influencia en la región, adicionalmente ha dejado ver que la administración Trump está preocupada por el surgimiento y fortalecimiento de las relaciones con otras potencias como Rusia y China, sin embargo Mattis argumentó dicho problema como la posibilidad que los países latinoamericanos adquieran compromisos que en algún momento no puedan llegar a cumplir

“Se han visto poderes externos actuando en Latinoamérica”, dijo Mattis a los corresponsales a bordo de su avión, pero rechazó que la relación de otros Estados con Beijing y Moscú suponga un ataque a Washington. “No veo lo que otros países están haciendo con otras naciones como algún tipo de ataque en nuestra contra. Esas son decisiones soberanas tomadas por Estados soberanos”.

En su gira Mattis visita países latinoamericanos como Argentina, Brasil y Colombia.