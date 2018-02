Uruguay se une a Bolivia y Cuba en apoyo a Venezuela

El canciller de Uruguay, Ariel Bergamino, dijo que el gobierno uruguayo se opone a la decisión tomada por el Grupo de Lima de desvincular al líder de Venezuela, Nicolas Maduro, de la Cumbre de las Américas que organiza la Organización de Estados Americanos (OEA).

El Grupo de Lima, conformado por 14 países, se reunieron el pasado 13 de febrero y anunciaron el retiro de la invitación de Maduro a la próxima cumbre, debido a su falta de voluntad por cancelar las elecciones presidenciales programadas anticipadamente y unilateralmente para el 22 de abril.

Esta decisión, fue tomada poco después de la gira que el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, hizo por América Latina, en la que aumentaron los rumores de un apoyo a una intervención militar en Venezuela y un posible embargo petrolero.

Por su parte, Uruguay expresó no apoyar a este grupo y cuestionó la decisión tomada. “El Grupo Lima no tiene un estatus jurídico ni una institucionalidad establecida. Se ha expresado pero no somos parte de eso”.

Apoyo a Bolivia y Cuba.

Uruguay se une a Bolivia y Cuba, que han rechazado los intentos de aislar a Venezuela. El pasado sábado, Evo Morales reiteró el apoyo y la solidaridad s Venezuela, a la vez que criticó el papel de Estados Unidos intentando excluir a Venezuela de la Cumbre.

“Rechazamos que una minoría de países dirigida por la obsesión intervencionista de Trump quiere convertir la Cumbre de las Américas en un instrumento de golpe contra Venezuela. Atacar a un presidente elegido democráticamente está atacando a la gente que lo eligió “, dijo Morales a través de Twitter.

El canciller uruguayo destacó que “este ambiente de tensión y exasperación tiene una sola víctima y esa es la sociedad venezolana”. Debemos tratar de ayudar a los venezolanos a reconciliarse y superar sus problemas. Uruguay siempre está dispuesto a ayudar, a crear áreas para ayudar a resolver sus problemas pacíficamente, pero siempre dentro de la ley “.

Uruguay es el único país del Mercosur que no se adhiere al bloque anti Maduro, pero Bergamino explicó que “hay una tendencia a pensar que somos extraños … pero no lo somos”. La política que este gobierno lleva a cabo se basa en las pautas de política a largo plazo que han dado forma a la política exterior de este país … El bombardeo de declaraciones, exclusión y amenazas no son útiles en absoluto “.