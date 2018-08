Secretario de Defensa de Estados Unidos en Latinoamérica

Con miras a expandir las relaciones de cooperación militar de Estados Unidos con América Latina, el Secretario de Defensa Jim Mattis está realizando una gira en la región que comenzó hoy 13 de agosto en Brasil.

“Estamos buscando expandir las asociaciones donde sea mutuamente beneficioso”, dijo Mattis. “Sin dudas en absoluto. Vemos a América Latina como nuestro vecino. Algunas personas dicen que no le prestamos mucha atención. Eso ciertamente no es el caso en el ejército. No se ven grandes formaciones militares allá abajo, porque la naturaleza de nuestra relación no lo requiere. Y trabajamos juntos en una gran cantidad de cuestiones, y el ejército es simplemente uno de muchos “.