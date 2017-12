Se reduce peligro militar estadounidense en Okinawa

El ejército de los EE. UU. en Okinawa ha reanudado el vuelo del tipo de helicóptero de transporte que la semana pasada dejó caer una gran pieza de metal en un patio de recreo de la escuela en Ginowan. El ejército de EE. UU. ha explicado, y el gobierno japonés aceptó, que el accidente se debió a un error humano cometido por la tripulación del helicóptero y que no estaba relacionado con ningún problema mecánico con el avión.

En la mañana del 13 de diciembre, un marco de ventana de metal con forma cuadrada, que mide 90 cm por 90 cm y pesa 7.7 kg, cayó desde un helicóptero CH-53E de la Estación Aérea Futenma del Cuerpo de Marines de los EE. UU. cuando volaba sobre el Escuela Primaria Futenma No .2 . El marco cayó en el patio de juegos donde 54 niños participaban en clases de educación física. Como dijo el secretario en jefe del gabinete, Yoshihide Suga, fue un accidente que causó ansiedad entre los residentes de Okinawa y que nunca debió haber sucedido.

El marco de la ventana estaba en el lado derecho del asiento del piloto y se usa para escapar de emergencia. El Ministerio de Defensa citó a las fuerzas de EE. UU. explicando que el marco se cayó porque la tripulación no se dio cuenta de que la palanca de la ventana no había sido sujetada con un cable y luego la palanca se desplazó accidentalmente a la posición de escape. Aunque un comandante de la Marina estadounidense se disculpó con el gobierno de la prefectura de Okinawa y la escuela, las fuerzas estadounidenses no prometieron que las aeronaves de la base de Futenma ya no sobrevolarían las escuelas locales, diciendo que intentarán todo lo posible para evitarlo.

Posición del gobierno local

Tanto los gobiernos de Japón como los de los Estados Unidos deben saber que los miembros de la Asamblea de la Prefectura de Okinawa, tanto del partido gobernante como de la oposición, demostraron una fuerte animadversión hacia el ejército de los EE. UU. por el último accidente. El gobernador Takeshi Onaga notó que la ansiedad de la gente en Okinawa se ha elevado a un nivel sin precedentes e incluso dijo que el ejército estadounidense “ya no es un buen vecino”.

La operación de los helicópteros CH-53E en la base aérea Futenma se reanudó el martes, días después de que el gobierno japonés pidiera a Estados Unidos que se abstuviera de volar ese tipo de aviones. El gobierno nacional está impulsando la construcción de una nueva instalación militar de los EE. UU. en el área de Henoko en Nago, en la parte norte de la prefectura, para asumir las funciones de Futenma. La reubicación de la base Futenma puede al menos reducir el riesgo de que los aviones militares de EE. UU. vuelen con frecuencia sobre una zona residencial congestionada.