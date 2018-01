Rusia es atacada por un “enjambre” de drones en Siria

“Las soluciones de ingeniería utilizadas por los terroristas al atacar las instalaciones rusas en Siria podrían haber sido recibidas solo de un país con alto potencial tecnológico para proporcionar navegación satelital y control remoto de disparos de artefactos explosivos fabricados por ellos mismos en lugares designados”, dijo el Ministerio de Defensa ruso. .

Los analistas disputan la afirmación rusa, argumentando que los componentes de UAV son de fácil acceso y que los drones ya no son el único objetivo de los actores estatales.

“Es muy probable que tales piezas hayan sido adquiridas comercialmente, en cuyo caso estamos entrando en una peligrosa tierra incógnita con respecto al uso no autorizado de vehículos aéreos no tripulados por organizaciones no estatales y terroristas”, Samuel Bendett, investigador especializado en sistemas no tripulados en el Centro para Análisis Naval.

Vehículos aéreos no tripulados caseros

De hecho, los vehículos aéreos no tripulados (UAV), que eran ‘hechos en casa’, eran más capaces en muchos aspectos de lo que cabría esperar con rangos de hasta 60 millas o más.

“Los ataques previos a bordo de UAV se realizaron a través de pequeños cuadricópteros comerciales; su precisión era a menudo cuestionable, pero los vehículos aéreos no tripulados utilizados por las organizaciones terroristas crearon un poderoso efecto psicológico”, dijo Bendett. “Ahora, parece que tenemos vehículos aéreos no tripulados caseros que volaron durante decenas de kilómetros hasta su objetivo”.

El ataque a las fuerzas rusas en Siria, aunque sin éxito, es probablemente el precursor de más ataques de enjambres de tales UAV.

“Si el conflicto sirio es un escaparate de lo que es posible con las tecnologías existentes y emergentes, entonces esa amenaza transmitida por UAV es absolutamente grave”, dijo Bendett. “Se requiere cierta experiencia para equipar un UAV con tecnologías de navegación, pero una vez más, esos podrían adquirirse en el mercado abierto”.

Mientras que los rusos parecen creer que el grupo insurgente que lanzó el ataque contó con el apoyo de un estado nación avanzado, no parece haber mucha validez para la posición de Moscú.

“Hasta ahora, no hay validez para esas afirmaciones”, dijo Bendett. “La tecnología y la experiencia para hacer un UAV como este es bastante generalizada en este momento”.

El hecho es que la tecnología de drones se ha democratizado y este ataque contra los rusos en Siria es el presagio de un futuro en el que incluso los grupos insurgentes tendrán acceso a capacidades avanzadas.