Países aliados de Reino Unido que no expulsaron diplomáticos rusos

Después de que Reino Unido expulsara a diplomáticos rusos por la presunta participación de Rusia en el envenenamiento de un ex espía ruso y su hija en Inglaterra, Estados Unidos y otras dos docenas de países occidentales decidieron solidarizarse con Reino Unido y también lo hicieron. No obstante, hay países que a pesar de su amistad no lo han hecho.

A continuación, una lista de los países y las razones por las cuales no hacen parte de la crisis diplomática con Rusia.

Portugal

Ha sido por tradición un fiel aliado de los británicos en Europa. No obstante, no quiso ir tan lejos como lo hizo, por ejemplo, España. Al parecer, para Portugal fue suficiente condenar los hechos del atentado contra el ex espía y su hija y expresar su solidaridad a Reino unido. Por ahora, sus acciones no irán más allá de eso.

Grecia

Grecia a pesar de su ubicación geográfica tiene relaciones estrechas con Rusia y ha dudado en emprender la expulsión de los diplomáticos. El primer ministro griego no culpó a Rusia del ataque a Skripal, pues a pesar de mostrar su solidaridad cree que la investigación debe profundizarse. La razón puede deberse a la ayuda prestada por Rusia a Grecia en sus años de crisis económica y a que como Rusia, la religión de los griegos es mayoritariamente ortodoxa.

Austria

Austria mostró su preocupación y solidaridad por el ataque, pero a la vez, señaló que como país neutro no están en condiciones de expulsar diplomáticos. Adicionalmente, recientemente el canciller visitó Moscú con el fin de que los lazos entre las naciones se restablecieran.

Serbia y Montenegro

Los dos países balcánicos no expulsaron diplomáticos rusos, ya que han sido una de las zonas de influencia de Rusia en la región. No obstante, la expulsión no está del todo descartada, aún se encuentra en estudio. No hay que olvidar que Montenegro pertenece a la OTAN.

Turquía

A pesar de su pertenencia a la OTAN, este país ha mantenido una cercanía con Rusia desde hace algún tiempo y esta sería la principal razón de no expulsar a diplomáticos rusos. Además, señaló que son países aliados pero soberanos e independientes en sus decisiones.

Israel

A pesar de la amistad de Israel con Estados Unidos, se abstuvo de tomar medidas en contra de Rusia. Su trabajo se limitó a condenar el ataque contra el ex espía pero no se atrevió a acusar a Rusia.

México

El único país latinoamericano que se ha expresado al respecto ha sido México, pues en la región no ha sido de tanto impacto el atentado al ex espía. No obstante, México solo se refirió a la condena del mismo pero afirmó que antes de las acusaciones es necesario hacer investigaciones para conocer la influencia de Rusia en el incidente.