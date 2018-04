Ookami busca comercializar tecnología de mapeo de drones

La tecnología proveniente de aplicaciones militares pronto podría implementarse en ASX a través de la compañía de pequeña capitalización Ookami (ASX: OOK). Más específicamente, Ookami busca comercializar la tecnología de mapeo de drones que permite reutilizar imágenes de drones de alta resolución para su uso en dispositivos de mano, para uso civil que tiene un potencial comercial mucho mayor que las alternativas militares.

Ookami ha confirmado que ha asegurado una asignación en lo que llama un “Evento de generación de tokens” (TGE) que realizará la empresa estadounidense Soar. Akela recibirá un pago en efectivo por los servicios de marketing prestados, así como la recepción de tokens Soar “nativos”.

Soar está buscando desarrollar la primera plataforma mundial descentralizada del mundo para la distribución y monetización de datos y contenido de drones. El proyecto se derivó de un producto desarrollado en asociación con el ejército de los EE. UU. para aplicaciones tácticas en el campo, pero con una reciente redesignación, la tecnología ahora está “fuera de la exclusividad” y otorga a Soar y Ookami una vía potencial para comercializar la tecnología de mapeo de drones. – y ponerlo a disposición de inversores australianos sofisticados.

Recuperación de inversión

Según Ookami, la empresa busca recaudar US $ 20 millones de inversores sofisticados y profesionales, con US $ 15 millones que se ofrecerán a través de una oferta de preventa a un precio de emisión de US $ 0,15 por token SkyMap (SKYM), y US $ 5 millones se ofrecerá a través de una venta pública a un precio de emisión de US $ 0,20 por token SKYM.

Akela ha asegurado una asignación para sus clientes bajo la oferta de preventa de Soar, y se espera que la oferta pública de Soar se cierre en junio de 2018, aunque la compañía declara que esta fecha está “sujeta a cambios”. La fase de preventa comenzará el 19 de abril de 2018, según Soar.

Desde la perspectiva de Ookami, la oferta ha estado disponible solo para los inversores sofisticados y profesionales verificados de Akela, o aquellos que califican y verifican antes del cierre de la oferta oficial de Soar.

A través de la colaboración con Soar, la plataforma Akela de Ookami busca expandir sus horizontes en todas las aplicaciones tecnológicas posibles que puedan beneficiarse de desarrollos de vanguardia como blockchain.