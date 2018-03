Noticias Militares de Bolivia: Evo Morales critica al Grupo de Lima

Evo Morales, presidente de Bolivia ha lanzado fuertes críticas contra el Grupo de Lima, señalando que los gobiernos son amigos del presidente Donald Trump.

Por el pronunciamiento de Perú sobre cancelar la invitación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro a la próxima Cumbre de la Américas en su versión VIII, que se llevará a cabo en Lima, el próximo mes.

Condeno, repudio a un grupo llamado Lima Group … que no quiere que Maduro participe en la Cumbre de las Américas. No apoyo esta posición. Él es un presidente elegido democráticamente.

Morales argumentó que la cancelación responde a la relación del Grupo de Lima con Estados Unidos y que el gobierno de Maduro, ha mantenido una postura “antiimperialisa y anticapitalista”

Además habló sobre una recolección de firmas de los presidentes de países de América Latina para apoyar al presidente venezolano.

Quiero decirles que al menos 13 o 15 gobiernos de América Latina están pidiendo al presidente de Perú que reconsidere e invite a Maduro. Tenemos 12 o 13 confirmados, esperamos otras firmas de otros presidentes. No lo hago. entiendo esta forma de exclusión, de sacarlo de la Cumbre. No entiendo estas movidas que hacen algunos presidentes al no haber venido Maduro, no sé si no tienen una buena lectura de política. Nuestro deseo es que él venga.