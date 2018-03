Noticias Militares de Argentina: Murió un dictador militar

El pasado 07 de marzo, el general Reynaldo Bignone, considerado el último dictador militar del país suramericano, murió a sus 90 años de edad. El militar fue condenado en cinco juicios por crímenes de lesa humanidad.

Fue el último presidente de facto del régimen militar, quien después de un golpe de estado, gobernó a Argentina durante los años comprendidos desde 1976 hasta 1983.

Antes de su deceso, fue internado de urgencia en el Hospital Militar con el fin de someterlo a una operación de fractura de cadera y fémur. No obstante, una insuficiencia cardíaca y respiratoria le quitó la vida antes de someterlo a la cirugía.

Reynaldo Bignone asumió la presidencia el 1 de julio de 1982, luego de que Leopoldo Galtieri, quien lo antecedió, perdiera la guerra de las Malvinas frente a Gran Bretaña. Para la época, la dictadura pasaba por un muy mal momento. Meses después se realizaron elecciones democráticas en las que ganó Raúl Alfonsín, quien sucedería a Bignone desde el 10 de diciembre de 1983.

Pero antes de abandonar el cargo, Bignone declaró una autoamnistía con el fin de evitar juicios por haber sido responsable de torturas, secuestros, desapariciones, asesinatos y robo de niños durante la dictadura militar. No obstante, no rindió mayores frutos, ya que los defensores de derechos humanos impidieron que esta amnistía se llevara a cabo y además, logró el juicio de Bignone por crímenes de lesa humanidad en cinco ocasiones. No sobra mencionar que estos crímenes no prescriben.

Los juicios de Bignone

Uno de los cinco juicios fue por el robo de menores que habrían sido entregados de manera ilegal a otras familias, previo cambio de identidad. A este crimen también fue condenado Jorge Rafael Videla. Otro de los juicios se relacionó con los crímenes del Plan Cóndor aplicado en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, durante los años de las dictaduras en los 70’s, con el fin de exterminar a opositores políticos.

En un fallo que fue pionero en la región, el Tribunal Oral Federal 1 reconoció que dicha operación habría sido una asociación ilícita que permitió secuestros, torturas, desapariciones mediante espionaje ilegal, intercambio de prisioneros y asesinatos en otros países, y condenó a los responsables de dichos delitos.

Por los mismos, Bignone fue condenado a 20 años de prisión en contra de cuatro víctimas, por delitos de lesa humanidad.