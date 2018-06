Noticias de Colombia: Víctimas del conflicto ascienden a 10.000

A medida que aumentan los informes sobre crímenes de lesa humanidad, el sistema de justicia del pos conflicto del estado sudamericano sigue avanzando con lentitud.

De todos los horrores que emergen del conflicto de cinco décadas de Colombia con las fuerzas guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el llamado escándalo de falsos positivos es uno de los más notorios.

Según la evidencia presentada en los juicios de los perpetradores, transportaron a sus víctimas cientos de millas a la jungla y los vistieron con uniformes de las FARC, luego fotografiaron sus cadáveres y presentaron las imágenes como evidencia de una remuneración económica.

Ahora, en un libro reciente, un ex coronel de la policía colombiana, Rojas Bolaños, ha alegado que la práctica fue mucho más extensa y sistemática de lo que se había imaginado, y que aproximadamente 10.000 civiles fueron asesinados por las fuerzas militares colombianas.

Nuevas incógnitas para la JEP

Esa nueva cantidad plantea preguntas difíciles sobre el futuro del proceso de justicia post-conflicto que ya está en dificultades en Colombia. Colombia ha sido demasiado lenta para hacer justicia por los crímenes cometidos en su conflicto de décadas de duración, y eso plantea la posibilidad de una intervención de la Corte Penal Internacional (CPI).

Colombia ha sido objeto de un “examen preliminar” por parte de la CPI desde junio de 2004. Hasta el momento, ha reunido pruebas, recibido informes de grupos de defensa, producido informes provisionales y realizado visitas a Colombia en 2013, 2015 y 2017. Pero desde el país del acuerdo de paz, aún no ha sido formalmente reconocida como una “situación”, no se han iniciado investigaciones oficiales, no se han preparado órdenes de arresto y no hay audiencias programadas.

Muchas personas, tanto dentro como fuera de Colombia, creen que es hora de que la CPI dé el siguiente paso y declare que el estado “no está dispuesto o no puede” llevar a cabo procesamientos genuinos de los principales responsables de estos crímenes. La CPI tiene jurisdicción sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por ciudadanos colombianos o en el territorio de Colombia desde el 1 de noviembre de 2002, un cronograma que incluiría la mayoría de los homicidios “falsos positivos”.