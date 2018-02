Noticia Militar de Argentina: Revisión del entrenamiento policial

La ministra de Gobierno y Justicia de Argentina, Rosario Romero, habló el pasado jueves 15 de febrero acerca del entrenamiento y las prácticas bajo las cuales han actuado los policías y el personal del sistema penitenciario. Esto, debido a que la muerte de Emanuel Garay, en La Rioja, alertó al Gobierno sobre el entrenamiento que han recibido los funcionarios.

Para esto, la ministra se reunió con el presidente del Comité Nacional para la Prevención de Tortura, Jorge D’ Agostino, con el fin de que el funcionario designado en frente del organismo hasta hace poco tiempo, trate el tema ante la Legislatura. La idea es que sea prohibido cualquier tipo de instrucción militar, en la policía y en el servicio penitenciario.

Paralelamente, Gustavo Bordet, hará una revisión al caso luego de la decisión tomada por la Ministra y D’Agostino. La prioridad, es que se privilegie la educación física integral, sobre cualquier otra práctica o acción que pueda ver perjudicada la dignidad humana.

Plan de Prevención

A pesar de que todos los institutos de formación policial y penitenciarios de la región son constantemente vigilados y son formados bajo programas de estudio con formación de Derechos Humanos, es pertinente realizar un plan de prevención y desarrollar actividades que impidan la réplica de prácticas inadecuadas en contra de los derechos humanos, las costumbres y las prácticas humanas de los funcionarios. Para ello, el diseño de una norma que impondrá algunas prohibiciones y establecerá nuevos objetivos en cuanto a la misión de los agentes de policía y de instituciones penitenciarias, empezará su curso.

Además, el video que circula por los medios de comunicación y redes sociales no es tan reciente; o por lo menos no de este año. El video es de hace dos años y ocurrió en el Grupo de Infantería de La Paz y no en la Escuela de Policía como han afirmado los medios. Además, dan claridad de que los protagonistas no son cadetes recién ingresados a la escuela, sino oficiales que están realizando una especialización. A pesar de lo anterior, la decisión de prohibir este tipo de ejercicios es exclusiva del Gobierno Provincial.