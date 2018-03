Militarización de América Latina: Ranking de ciudades más violentas

América Latina ha estado viviendo procesos de militarización de la seguridad interior en varios de sus países, debido a la ola de violencia que ha empezado a atacar el subcontinente a causa de las nuevas amenazas de la seguridad. Casualmente, el ranking de las cincuenta ciudades más violentas del mundo que realiza anualmente el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPJP), es dominado por ciudades latinoamericanas. ¿Qué relación puede existir entre el ranking y su dominio de la región con la militarización que han venido adelantando México y Brasil?

La primera ciudad en la lista es mexicana, y México es el segundo país con más ciudades en el ranking; 12. Por su parte, Brasil es el país con mayor cantidad de ciudades en la lista; 17. Venezuela aportó 5 ciudades, Colombia 3, Honduras 2 y El Salvador, Guatemala y Puerto Rico, cada uno, una ciudad.

El incremento de la violencia en países como Brasil y México es alarmante. Los Cabos, primera ciudad en la lista, tuvo un aumento del 500%, mientras que Fortaleza, ciudad brasilera que ocupa el séptimo lugar, tuvo un incremento del 85,59% de los homicidios. Sin duda, una cifra que alarmaría a cualquier Gobierno.

De ahí que, tanto México como Brasil, hoy estén desarrollando leyes de militarización de la seguridad interna con el fin de hacerle frente a esta situación que está acabando con la población. No obstante, tanto la Ley de Seguridad Interna de México como la Militarización que ya se realiza en Río de Janeiro y que podría replicarse en otras regiones de Brasil, están alarmando a la comunidad internacional.

Recientemente, víctimas de abuso militar en México, defensores de derechos humanos y hasta las Naciones Unidas por medio de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos han expresado la preocupación respecto a los posibles abusos de autoridad que pueden ejercer los militares para disminuir las cifras de violencia. No obstante, se espera que el caso brasilero, en el que se creó un Observatorio especial mientras dure la militarización, pueda ser copiado por los demás países que esperan usar a sus Fuerzas Armadas en el proceso de estabilización de la seguridad interna.

Venezuela, Colombia y otros países que no están en el ranking

Mientras tanto, no hay que olvidar a los siguientes países en la lista. Venezuela, por su parte, no ha descartado la posibilidad de militarizar la seguridad interna, mientras que Colombia, lleva años usando a sus Fuerzas Armadas para combatir la violencia al interior de sus fronteras nacionales. Cabe aclarar que esto se debió al contexto de conflicto interno por el que ha atravesado Colombia durante más de cinco décadas. No obstante, no es algo que el país cafetero piense modificar en el corto plazo.

En cambio, países como Chile, Argentina y Uruguay están lejos de pensar en militarizar sus urbes. La razón podría deberse, en gran parte, a que aun no se han visto tan afectadas por las nuevas amenazas de la seguridad que podrían afectar su seguridad interior.