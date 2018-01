Militares advierten sobre vapeo tras soldados enfermos

El ejército de EE. UU. advierte a las tropas sobre los posibles efectos en la salud que podrían resultar de fumar aceites de vape que contienen sustancias desconocidas después de que 60 soldados de Fort Bragg y Camp Lejeune sufrieran efectos nocivos de los compuestos.

Las autoridades dijeron que los casos fueron descubiertos durante la primera semana de enero y los soldados y marinos que buscaron tratamiento en el Womack Army Medical Center en Fort Bragg y el Naval Medical Center en Camp Lejeune se quejaron de una variedad de síntomas, incluyendo ansiedad, irritabilidad y combatividad y convulsiones.

El Comando Médico del Ejército de EE. UU. dijo que el común denominador de todos los pacientes era que tenían todos los aceites de vapor fumados que contenían una sustancia conocida como Cannabidiol o CBD, que se encuentra naturalmente en las semillas, tallos y flores de las plantas de cannabis.

El coronel Mark Reynolds, del Comando Médico del Ejército de EE. UU., dijo que los funcionarios de Carolina del Norte conocieron las similitudes después de que el Centro de Control de Envenenamientos de Utah recibiera casos de personas que sufrían síntomas después de entrar en contacto con el CDB.

Las autoridades militares dijeron que el aceite puro de CBD no se relacionó con ningún efecto adverso para la salud, pero las personas que usaron aceites mezclados con cannabinoides sintéticos o consumieron vapores que contenían ingredientes más tóxicos en lugar o además del aceite de CBD.

Los CDB no son ilegales, pero no están regulados por el gobierno federal.

De acuerdo con la Ley de Alcohol de Carolina del Norte, algunos productos de vapeo han sido probados y se ha encontrado que contienen tetrahidrocannabinol, o THC, que es la sustancia en la marihuana que proporciona la sensación de euforia a quienes la usan.

Sustancias peligrosas

Israel Morrow, un agente especial, dijo que los aceites pueden ser peligrosos.

“Cuando coloca un vapor líquido o jugo dentro de un elemento calefactor y lo calienta (y) no sabe qué sustancias químicas están dentro de los líquidos que están allí, entonces sí, es una preocupación para todos”. él dijo.

Reynolds envió la alerta del Comando Médico del Ejército de los EE. UU .: “Estamos advirtiendo a los soldados y a cualquiera dentro del DOD (que) ya que estos aceites no están regulados y no podemos decir exactamente qué contienen, estamos aconsejando no usar los aceites que no puedes verificar el contenido “..

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., los aceites para fumar se han vuelto populares entre los adolescentes que usan cigarrillos electrónicos u otros productos para fumar los aceites de vapor.

Uno de los síntomas posibles para fumar aceites CBD es que las convulsiones pueden haber causado un daño neurológico significativo en un soldado, y las caídas / accidentes resultantes de las convulsiones son culpadas por la muerte de dos marines. Se han reportado cuatro casos públicos adicionales en Carolina del Norte y se han reportado 33 casos en Utah