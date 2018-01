Militar que murió por fallo de F18 recibió presiones para volar días antes

El pasado 17 de octubre el teniente del Ejército español Fernando Pérez Serrano falleció en un accidente aéreo cuando uno de los motores del F18 que pilotaba falló. El aparato no llegó a despegar de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) y se estrelló en un lateral de la pista de despegue. El piloto no fue expulsado del avión. El joven tenía 26 años y había sido condecorado con la Cruz al Mérito Aeronáutico por ser el número 1 de su promoción.

Según informa este jueves Público, citando fuentes de la base aérea, el teniente había sido presionado por su coronel tan solo seis días antes del accidente debido a que se había negado a volar con otro aparato que tenía problemas mecánicos. Al no superar el avión el control rutinario decidió permanecer en tierra y fue reprendido por su superior, que también tomó medidas disciplinarias, según los denunciantes.

El exteniente del Ejército de Tierra español Luis Gonzalo Segura nos cuenta que conoce muy bien el caso y que este tipo de “negligencias y de desprecio a la vida de los subalternos” es una práctica habitual. “Es un episodio gravísimo”, afirma el exmilitar, que pide que se procese penalmente a este coronel. “Todo hace pensar que esta historia es cierta” y que “el coronel presionó a este piloto”, que “tuvo una consecuencia directa”, añade.

La semana pasada se conoció que ese 17 de octubre el piloto fue informado de que uno de los motores del F18 no funcionaba, pero el joven teniente continuó con la misión, según recoge El Independiente.

Según las mismas fuentes militares que cita Público, el día de los hechos, cuando Pérez Serrano llegó al avión el mecánico le informó de que uno de los motores hacía un ruido extraño, aunque funcionaba. El resto de las pruebas daban resultados normales, aunque el ruido persistía, y decidió continuar con la misión: un vuelo de instrucción. Aunque el F18 solo necesita 1,5 Km para despegar, el piloto apuró la pista de 4,2 Km y terminó estrellándose en un lateral.

La versión oficial

El Ministerio de Defensa ha negado las presiones denunciadas días antes del siniestro. Según su versión, ese vuelo no despegó porque el piloto se encontraba “indispuesto” y no se llegó a comprobar el estado del F18. Sin embargo, no ha confirmado si llegó a producirse alguna medida disciplinaria. El departamento dirigido por María Dolores de Cospedal también ha desmentido que cualquier piloto militar despegue sabiendo que uno de los motores no funciona, como recoge el mismo medio local.

“Esta versión es absolutamente surrealista”, afirma Segura, que considera que si el piloto hubiera estado enfermo debería haber un parte de baja. “¿Dónde está?”, se pregunta. Asimismo, cree que por una simple indisposición un piloto no deja de volar, pues son personas con una gran preparación que han pasado muchas pruebas. “No parece creíble”, añade.