Miembros del Servicio de EE. UU. entrenan con socios militares de Yibuti

Los soldados asignados a la Dirección de Comunicaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Conjunta-Cuerno de África terminaron el entrenamiento con miembros del servicio de Yibuti durante un intercambio de mejores prácticas militares, del 8 al 17 de enero.

Durante un período de dos semanas, Los expertos en comunicaciones aconsejaron a los miembros del servicio de Yibuti sobre cómo configurar, operar, mantener y solucionar los problemas del equipo de red para aumentar las capacidades de comunicación. Los expertos en comunicaciones intercambiaron información con los socios militares de Yibuti sobre cómo operar, mantener y solucionar problemas de manera efectiva en sus equipos de comunicaciones durante el período de dos semanas.

“Han estado haciendo un gran trabajo en general”, dijo Army Spc. Taylor Noble, operador y mantenedor de transmisión multisistema. “Vinieron con una gran cantidad de conocimiento, por lo que soy capaz de enseñarles técnicas más avanzadas sobre cómo operar su equipo”.

Los yibutianos también tuvieron la oportunidad de enseñar a sus compañeros miembros del servicio sobre la nueva experiencia que habían adquirido durante el intercambio.

“Soy un gran admirador de cuando enseñas, aprendes”, dijo Noble. “Cada vez que enseño, me he encontrado con problemas que me hacen pensar en mis pies, me hacen pensar críticamente. El hecho de que vayan y enseñen no solo demuestra que saben con certeza lo que les enseñé, sino que también demuestra que pueden ampliar su conocimiento cuando regresan y mostrar esto a sus tropas “.

Entrenamiento en comunicaciones

Los participantes aprendieron a configurar y descomponer antenas, adquirir señales de satélite, crear y conectar cables y solucionar problemas de conexión.

“Gran parte del tiempo usan este equipo para obtener información que respalda su misión, para mantenerlos a salvo y para mantener seguros a aquellos a quienes están apoyando”, dijo Noble.

Como país que aporta contingentes a la Misión de la Unión Africana en Somalia, Yibuti colabora con otras naciones africanas y la CJTF-HOA para fortalecer las capacidades de defensa contra las organizaciones extremistas violentas en Somalia y el resto de la región.

Según su sitio web oficial, AMISOM es una activa misión regional de apoyo a la paz establecida por el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana con el pleno apoyo de las Naciones Unidas.

El principal objetivo de la AMISOM es brindar apoyo al Gobierno Federal de Somalia en sus esfuerzos por estabilizar el país y fomentar el diálogo político y la reconciliación. Si bien su componente militar tiene miembros de 13 naciones africanas, la mayor parte de sus tropas provienen de seis países: Uganda, Burundi, Yibuti, Kenia, Etiopía y Sierra Leona.

Debido a que son de diferentes países, el idioma puede ser un obstáculo para los intercambios entre los ejércitos, pero ese estrés se alivió cuando uno de los soldados estadounidenses habló en francés y pudo actuar como traductor durante el intercambio.