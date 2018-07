Marcos Sousa, autor del libro ‘Vender seguridad con seguridad’: Entrevista

En el marco de la Cumbre Gerencial de la Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS) (Te puede interesar: Primer día de Cumbre Gerencial ALAS 2018 se desarrolla con éxito)que se lleva a cabo en Miami los días 25 y 26 de julio del presente año, a la que asistieron múltiples expositores del sector de la seguridad, el brasileño Marcos Sousa, especialista en ventas servicios y PNL, presentó su más reciente libro ‘Vender Seguridad con Seguridad’ (versión en español).

Mercado Militar tuvo la oportunidad de entrevistarlo y conocer más acerca de su trabajo en el sector:

Mercado Militar (MM): Bienvenido Marcos a Mercado Militar, gracias por acompañarnos en esta entrevista.

Marcos Sousa (MS): El placer es todo mio, un saludo a toda tu audiencia de Mercado Militar.

MM: Muchísimas gracias Marcos. Vamos a empezar hablando un poco de tí, quién es Marcos Sousa?

MS: Marcos Sousa es un brasileño loco, décimo en un grupo de hermanos, hijo de un chofer de autobús, de origen humilde, que tenía un sueño: terminar su carrera de ingeniería electrónica en la Universidad. Luego tuvo un sueño de marcar una diferencia en las personas a través de mis charlas. Empecé a hacer charlas en Brasil y ahora, que estoy aprendido español (mil perdones por mi portuñol (risas)), no se si van a entender, pero estoy entrenando mi español para hacer la diferencia en América Latina también, con mis conocimientos y yo siempre hablo que mi misión en la vida es plantar la semilla de extraordinario, que las personas sean extraordinarias, más extraordinarias de lo que ya son, porque ya estoy cansado de muchas personas ordinarias que hacen las mismas cosas que la persona común, usual y mediana.

MM: Cuéntanos ¿qué vamos a encontrar en tu libro ‘Vender Seguridad con Seguridad’?.

MS: Si, la idea es, este es el único libro de ventas enfocado totalmente en seguridad, hay muchos libros de venta y otros muchos de seguridad, pero no hay ninguno de ventas de seguridad. Qué vas a encontrar? Tu vas a encontrar abordajes, herramientas y técnicas de ventas, que funcionan, han sido probadas en el campo, en las calles, en la época que yo realizaba consultorías. Son técnicas, herramientas y abordajes probadas y enfocadas en la seguridad.

MM: Cuéntanos cómo terminaste en el sector de la seguridad, estando tan preparado en el sector de las ventas.

MS: Si, cuando yo trabajé en una empresa distribuidora de equipos de seguridad en Brasil, y yo vi que había una necesidad muy grande de saber de seguridad. Las personas no sabían de seguridad, vendían más miedo, ¿sabe? Nosotros tenemos la cultura de vender más miedo. No se habla mucho lo que las personas van a ganar con la seguridad, hablan mucho más sobre lo que tu tiendes a perder si no compras seguridad. Entonces se usa el viejo discurso ‘Si no compras seguridad, van a entrar en tu casa, van a destruir todo, robar todo’ y tu te quedas con miedo. Entonces, la idea aquí es mostrar todos los beneficios además de la seguridad.

MM: ¿Tienes un proyecto en mente cercano?¿Qué viene en tu vida, en tu carrera?

MS: Mi mayor proyecto es cambiar la mentalidad de los proveedores de seguridad y también hacernos extraordinarios. No se si en español se use la misma palabra (slogan)-SEJA EXTRAORDINARIO, pero el mio no es solamente marketing, es una misión, un propóstio de vida. Por ejemplo, yo hablaba mucho en Brasil, yo pensaba que había alcanzado el techo, mi techo, ya era conocido en Brasil. Pero yo me puse a prueba, y pensé ¿Por qué no hacer el mismo trabajo fuera de Brasil? y ahí probé que yo puedo ir más lejos . Usted que está mirando ahora la entrevista ¡Puedes ir mucho más lejos!Si nosotros podemos ser personas extraordinarias ¿por qué no serlas? Entonces, esa es la idea de mi proyecto de vida. Y más, cuando hablamos de seguridad, tenemos que hablar sobre todos los beneficios que la seguridad puede proveer para las personas

MM: De eso se trata nuestra última pregunta, ¿Cómo ser extraordinario en el sector de la seguridad?

MS: Bueno, por ejemplo, una madre con un hijo pequeño, de un año, y va a regresar a su trabajo. Cuando el proveedor habla de seguridad, para esta mujer es más importante la palabra proximidad del bebe, ella quiere esto. Entonces, si tú tienes una cámara y le puedes proveer a esta madre proximidad estas siendo extraordinario. Si es un empresario y necesita un proceso más confiable, más eficiente, tu puedes usar toda la solución de control de acceso, de cámaras, de alarmas para proveer un proceso más eficiente y ahí estamos hablando de bienestar, de calidad de vida. A través dela seguridad hacemos una sociedad mejor, un país mejor y no solamente para evitar ladrones. Tenemos que salir de la caja de ‘evitar ladrones, robos, tenemos que hablar de las ganancias que la seguridad promueve para las personas’.