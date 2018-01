Los drones de carga del mañana

Boeing presenta un cuadricóptero esquelético cuadrangular para probar nuevos conceptos de entrega no tripulada.

El prototipo de avión no tripulado más nuevo de Boeing es un quadrotor esquelético y cuadrangular construido como un “banco de pruebas voladoras para madurar los componentes básicos de la tecnología autónoma para futuras aplicaciones”, dijo el fabricante de aviones en un comunicado.

Con una medida de 15 pies de ancho y 18 de largo, el Cargo Air Vehicle representa el siguiente paso de Boeing en su búsqueda de los drones de despegue vertical de despegue y aterrizaje de próxima generación. El año pasado, la compañía adquirió Aurora Flight Sciences, un año después de que la compañía con sede en Virginia se estableciera como una de las más interesantes en el campo al ganar la competencia VTOL X-Plane de DARPA.

El ejército de EE. UU., por supuesto, tiene un interés creciente en la entrega de carga no tripulada. De 2011 a 2014, las fuerzas estadounidenses en Afganistán volaron un helicóptero K-MAX experimental en miles de misiones de suministro pilotadas a distancia allí. En diciembre, la Oficina de Investigación Naval (ONR) concluyó una serie de demostraciones de tres años de su Sistema autónomo de carga / utilidad aérea.

Básicamente es un kit de autoprueba que incluye sensores electro-ópticos, infrarrojos y de emisión de luz, distancia y alcance (LIDAR), así como una cámara óptica, que puede convertir cualquier helicóptero en un dron autónomo. Simplemente presiona algunos botones en la tableta y el dron te trae tu material.

Virtudes del Cargo Air Vehicle

La virtud del CAV no es la fuerza bruta; su carga útil de 500 libras es una doceava parte de la K-Max. Pero enviar helicópteros militares caros en misiones de reabastecimiento peligrosas, incluso cuando no están tripulados, no es la mejor solución si la carga que se va a entregar es relativamente pequeña. Ahí es donde entran en juego los diseños de aviones no tripulados de última generación.

Además, las computadoras en helicópteros más viejos no pueden manejar algunos de los datos de elevación más interesantes que se pueden utilizar para guiar mejor a un avión autónomo. “Tenemos datos de elevación que son más precisos” que el conjunto utilizado por helicópteros más antiguos como el Apache, a veces abreviado DTED, dijo Matt Baldwin en un evento Defense One 2016 en futuros helicópteros.

“Podemos poner DTED en los sistemas ahora. Sin embargo, DTED es viejo “, dijo Baldwin, un Integrador de Sistemas de Aviación Conjunta de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial. “Puedo proporcionarle un mejor conjunto de datos que es más preciso. Si hablamos de sistemas autónomos, necesitamos datos de elevación muy precisos “.

Esa es una de las razones por las que el futuro del puente aéreo no tripulado de ala rotatoria es el de nuevos diseños, no de aeronaves más antiguas adaptadas. También es una razón más por la que los futuros drones de entrega probablemente no se verán como lo que está tocando hoy en día.