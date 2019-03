Ley cibernética de Tailandia aumenta temor por la libertad de expresión

Un proyecto de ley de seguridad cibernética presentado apenas unas semanas antes de las primeras elecciones democráticas de Tailandia desde un golpe militar de 2014 ha despertado la preocupación de que podría ser utilizado como un arma para reprimir la disidencia política.

Los críticos dicen que el lenguaje amplio y vago en el Proyecto de Ley de Seguridad Cibernética, aprobado por los legisladores no electos del país el 28 de febrero, puede otorgar al gobierno militar actual poderes para confiscar datos y equipos electrónicos sin la supervisión legal adecuada. La ley entrará en vigencia una vez que se publique en el Royal Gazette, cuyo momento no está claro.

“El objetivo de esta ley es simple: poner Internet en una jaula”, dijo Katherine Gerson, investigadora de Tailandia en Amnistía Internacional. “Las autoridades ya han penalizado a decenas de periodistas, políticos, activistas, académicos y estudiantes bajo una legislación vagamente redactada: esta nueva ley afianzará el sofocante clima político cultivado por el gobierno militar”.

La nueva ley corre el riesgo de erosionar aún más la libertad de expresión en una nación que ya ha encarcelado a cientos de personas en la última década por declaraciones políticas e insultos a la familia real. Compañías de tecnología, incluyendo Apple Inc. y Facebook Inc., también advirtieron a través de un grupo de presión de la industria que permitiría a las autoridades espiar la mayor parte del tráfico de Internet.

Refuerzo en la supervisión de Internet

Tailandia no está sola en reforzar la supervisión de Internet y las redes sociales. El año pasado, el gobierno del ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, introdujo una ley de noticias falsas que se utilizó para investigar a su principal oponente, Mahathir Mohamad. Después de que Mahathir fuera elegido en mayo, intentó revocar el proyecto de ley, pero fue frustrado por el Senado liderado por la oposición. India, que celebra elecciones nacionales el próximo mes, también está tratando de contener la propagación de información errónea en WhatsApp de Facebook Inc.

La declaración del gobierno no ha tranquilizado a los cabilderos de las empresas de tecnología, que se han pronunciado en contra de la nueva ley. La Asia Internet Coalition, una organización industrial que representa a compañías como Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Apple Inc., Facebook y Twitter Inc., dijo en un comunicado el día en que se aprobó la ley que el proyecto de ley otorgaría al régimen militar.

También aumentará los poderes del gobierno militar bajo la Ley de Delitos Informáticos existente. En los cinco años transcurridos desde que llegó al poder, la junta ha presentado más de 60 cargos, por temas que van desde la publicación de un informe sobre los derechos humanos en Tailandia hasta la publicación de contenido en Facebook.

Sin embargo, muchos casos no se documentan y se piensa que el número es mucho mayor, dijo Yingcheep Atchanong, gerente de programas de iLaw, una organización con sede en Bangkok que trabaja en temas relacionados con la libertad de expresión y los derechos civiles y políticos.