La importancia de la crisis de Venezuela para Estados Unidos

Cuando concluía una reunión en agosto pasado en el Despacho Oval para discutir sanciones contra Venezuela, el presidente Donald Trump recurrió a sus principales asesores y formuló una pregunta inquietante:, ¿por qué Estados Unidos no puede simplemente invadir a Venezuela?

La sugerencia sorprendió a los presentes en la reunión, incluidos el Secretario de Estado de los EE. UU., Rex Tillerson, y el consejero de seguridad nacional, H.R. McMaster, quienes desde entonces abandonaron la administración. Esta cuenta de la conversación no revelada previamente proviene de un alto funcionario de la administración familiarizado con lo que se dijo.

En un intercambio que duró unos cinco minutos, McMaster y otros se turnaron para explicarle a Trump cómo la acción militar podría ser contraproducente y arriesgarse a perder el apoyo difícilmente ganado entre los gobiernos latinoamericanos para castigar al presidente Nicolás Maduro por llevar a Venezuela al camino de la dictadura, según el oficial. El funcionario habló bajo condición de anonimato debido a la naturaleza sensible de las discusiones.

Pero Trump retrocedió. Aunque no dio ninguna indicación de que estaba a punto de ordenar planes militares, señaló lo que consideró casos pasados ​​de diplomacia de cañoneras en la región, según el funcionario, como las invasiones de Panamá y Granada en la década de 1980.

Retomando la opción militar contra Maduro

La idea, a pesar de los mejores intentos de sus ayudantes de derribarla, persistiría en la cabeza del presidente.

Al día siguiente, 11 de agosto, Trump alarmó a amigos y enemigos por igual al hablar de una “opción militar” para sacar a Maduro del poder. Los comentarios públicos fueron inicialmente descartados en los círculos políticos de Estados Unidos, como el tipo de fanfarrona marcial que se espera de la estrella de televisión convertida en comandante en jefe.

En septiembre, Trump lo discutió nuevamente, esta vez con más detalle, en una cena privada con líderes de cuatro aliados latinoamericanos.

El funcionario estadounidense dijo que Trump fue informado específicamente para no plantear el problema y dijo que no funcionaría bien, pero lo primero que dijo el presidente en la cena fue: “Mi equipo me dijo que no dijera esto”. Trump luego se puso a preguntar cada líder si estaban seguros de que no querían una solución militar, de acuerdo con el funcionario, quien agregó que cada líder le dijo a Trump en términos claros que estaban seguros.

Eventualmente, McMaster apartaría al presidente y lo guiaría a través de los peligros de una invasión, dijo el funcionario.

En conjunto, las conversaciones entre bastidores, cuyo alcance y detalles no se han informado anteriormente, ponen de relieve cómo la crisis política y económica de Venezuela ha recibido la mayor atención bajo Trump de una manera que era inimaginable en la administración Obama. Pero los críticos dicen que también subraya que su política exterior “América Primero” a veces puede parecer abiertamente imprudente, proporcionando munición a los adversarios de Estados Unidos.

