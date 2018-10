Iván Márquez y El Paisa reaparecen en carta dirigida a Comisión de Paz

Tras varios meses de encontrarse desaparecidos y sin que el Gobierno conociera su paradero, Alias ‘Iván Márquez’ y Alias ‘El Paisa’ (Te puede interesar: Continúa incertidumbre por desaparición de altos ex guerrilleros de FARC) enviaron una carta a la Comisión de Paz del Congreso de la República, en la que dicen sentirse preocupados por el futuro de la paz en Colombia.

Los ex guerrilleros aseguran que la implementación del acuerdo de paz no se ha hecho de la forma pactada y que múltiples traspiés ocasionaron que ellos mismos dejaran de confiar 100% en un futuro como lo acordaron en La Habana.

La carta habla expresamente de tres puntos de preocupación: la inseguridad jurídica, los cambios al texto acordado inicialmente y el incumplimiento de acuerdos esenciales.

Puntos y argumentos

El primer punto fue argumentado bajo la actual situación de Jesús Santrich, capturado e investigado por narcotráfico después de la firma del acuerdo (También: Noticias Militares de Colombia: opinión sobre extradición Santrich), lo que lo podría poner a disposición de la extradición. Ellos aseguran que la captura fue “un montaje judicial urdido por la Fiscalía General de la Nación”.

El segundo punto hace referencia a la transfiguración que sufrió el punto de justicia, específicamente la Jurisdicción Especial para la Paz, pues afirman haberse aprobado un modelo muy diferente del que se está aplicando en la actualidad. Por último, se refieren a traiciones a esencialidades del acuerdo.

“El Congreso anterior hundió la Reforma Política y las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz. No se aplicó plenamente la amnistía; todavía quedan guerrilleros presos. Cinco años después de lograr el primer Acuerdo Parcial no hay titulaciones de tierras, ni fondo de 3 millones de hectáreas para los que no la tienen, ni nada que signifique dignificación de la vida en el campo. La sustitución está empantanada porque el Fiscal no permite el tratamiento penal diferencial para los campesinos cultivadores y mujeres pobres, y porque no hay formalización de la propiedad de la tierra ni proyectos económicos alternativos”

Finalmente, hacen un llamado a los congresistas de la Comisión de paz a conocer sus apreciaciones respecto a la solución que se debe llevar a cabo para implementar el acuerdo que originalmente fue acordado y refrendado. Al parecer la Comisión tendrá pronta respuesta de sus solicitud.