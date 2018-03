Honduras y Paraguay trasladarían sus embajadas a Jerusalen

Luego de que Estados Unidos, bajo la cabeza de Donald Trump, decidiera trasladar su Embajada desde Tel Aviv hasta Jerusalen y a este acto se le sumara Guatemala, los siguientes países latinoamericanos que emprenderían dicha acción serían Honduras y Paraguay.

Esto estaría condicionado a que Benyamin Netanyahu, primer ministro de Israel, realice una visita oficial a cada uno de los países mencionados. No obstante, en principio podrían estar preparados para realizar el traslado.

La decisión de Donald Trump acerca del traslado fue tomada desde finales del año pasado. Este hecho, fue condenado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues el presidente norteamericano tomó la decisión en función de considerar que Jerusalén es la capital del Estado israelí, desconociendo el conflicto histórico que han mantenido los judíos en contra de los palestinos, entre otras cosas, por la posesión de esta ciudad sagrada.

Durante la sesión de la Asamblea de la ONU, solo 8 países estuvieron en contra de la condena de la comunidad internacional a la decisión tomada por Trump. Estos habrían sido: Honduras, Guatemala, Israel, Islas Marshal, Micronesia, Nauru, Palau y Todo. Paraguay por su parte, se abstuvo de votar.

Primer Ministro Israelí no parece tener planes de viaje

Por su parte, Netanhayu, según información de The Times of Israel, no tendría planes de visitar ni Honduras ni Paraguay y no lo hizo cuando el año pasado realizó una especie de gira por América del Sur y Central.

Nikki Haley, representante del Gobierno de Estados Unidos ante Naciones Unidas, se pronunció en la visita que realizó en Febrero a Honduras, y agradeció el apoyo del país centroamericano a Estados Unidos en lo que respectó la resolución de la condena de la medida estadounidense.

Argumentó que el voto en dicha asamblea fue una decisión difícil para todos los países, no obstante, Honduras se mostró firme en su apoyo a la medida, pues aseguró que tienen el derecho de escoger dónde instalan sus embajadas. El miércoles de la semana pasada, Sandra Jovel, canciller guatemalteca, reiteró su apoyo al traslado de la embajada y señaló que al igual que la del Gobierno estadounidense, la suya será trasladada en Mayo.