Ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe cancela retiro del Congreso

Hoy 1 de agosto, el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez pidió al Senado ignorar su carta de renuncia.

La renuncia de Uribe Vélez fue presentada al Congreso bajo el argumento que existía una persecución en su contra por parte de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el tribunal presentó mediante un comunicado las razones del proceso investigativo en curso del senador.

El ex presidente está siendo investigado por el tribunal por acusaciones falsas y manipulación a testigos en un caso que él mismo inició al formular acusaciones similares contra el senador izquierdista Iván Cepeda.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Uribe explicó su decisión de retirar su renuncia:

“Le he pedido al senador Ernesto Macías, presidente del Congreso, que retire, sin considerar, mi carta de renuncia. Por razones de honor, nunca he tenido en mente que la Corte Suprema no escuche el caso por el cual me están convocando. para testificar.”