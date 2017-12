Ex fiscales y republicanos se presentan en defensa de Mueller

Más de 40 ex fiscales de Estados Unidos y funcionarios republicanos y conservadores están rechazando los esfuerzos para desacreditar al asesor especial que investiga la interferencia rusa en las elecciones de 2016. En un par de cartas, los grupos dicen que se debe permitir que Robert Mueller y su equipo continúen su trabajo sin impedimentos.

Los 22 ex fiscales estadounidenses, que prestaron servicios bajo la presidencia de Richard Nixon a través de Barack Obama, dicen que es “crítico” para “los intereses de la justicia y la confianza pública garantizar que los encargados de realizar investigaciones complejas puedan realizar su trabajo sin interferencias o miedo a represalias “.

Buscar la destitución de Mueller “tendría graves repercusiones para el sentido de justicia de los estadounidenses aquí en casa y para nuestra reputación de equidad en todo el mundo”, escribieron en una carta al presidente Donald Trump el viernes que fue coordinada por el Instituto de Abogacía Constitucional de Georgetown Law Protection.

Otra carta firmada por 22 republicanos y conservadores ex miembros del Congreso y otros altos funcionarios estadounidenses dice que los esfuerzos para desacreditar el trabajo de Mueller “socavan las instituciones que protegen el estado de derecho y por lo tanto a nuestra nación”. “Instamos a la Administración, a los miembros del Congreso de ambos lados del pasillo y al público estadounidense a apoyar el trabajo del Asesor Especial Mueller hasta su conclusión, cualquiera que sea”, se lee en la carta abierta firmada por funcionarios, incluido el ex Secretario de Defensa Chuck Hagel, el ex consejero del Departamento de Estado, Eliot Cohen, y el ex abogado de ética de la administración de George W. Bush, Richard Painter.

Alcance de las cartas

Las cartas llegan cuando el equipo de Mueller se enfrenta a un escrutinio mayor en las últimas semanas tras los informes de que dos funcionarios del FBI que más tarde serían asignados a la investigación del abogado especial llamaron a Trump “idiota” y “repugnante humano” en una serie de mensajes de texto el año pasado.

Peter Strzok, un veterano agente de contrainteligencia del FBI, fueron removidos del equipo de Mueller durante el verano tras el descubrimiento de mensajes de texto intercambiados con Lisa Page, una abogada del FBI que también fue detallada este año para el grupo de agentes y fiscales que investiga la posible coordinación entre Rusia y Campaña republicana de Trump.

Los aliados del presidente se han aprovechado de los mensajes y otros detalles sobre el equipo de Mueller para alegar que es parcial en contra de Trump. Trump ha llamado reiteradamente a las investigaciones sobre su campaña una “caza de brujas” impulsada por los demócratas, todavía enojados por su victoria en las elecciones.

Aún así, los funcionarios de Trump y la Casa Blanca han dicho recientemente que no tiene intención de despedir a Mueller. Esa decisión probablemente dependería del Procurador General Rod Rosenstein, quien designó al asesor especial. Hasta ahora, la investigación de Mueller arrojó cargos contra cuatro personas, incluido el ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn, quien se declaró culpable de mentir al FBI.