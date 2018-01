Este barco Rolls Royce podría lanzar helicópteros de drones

Este concepto de barco Rolls Royce no tripulado podría lanzar helicópteros de dronesMientras la Armada se esfuerza hacia su objetivo de una flota de 355 naves, el Jefe de Operaciones Navales, Adm. John Richardson, ha dicho que los sistemas no tripulados pueden ser la clave para ese crecimiento.

Para la consideración del servicio: un concepto de barco completamente no tripulado por Rolls-Royce que puede pasar 100 días en el mar sin una visita al puerto, y lanzar y recuperar helicópteros no tripulados desde una pequeña plataforma trasera.

En septiembre pasado, Rolls-Royce extendió el plan para un buque de guerra no tripulado de 60 metros, que se muestra en el arte conceptual con una elegante franja y rodeado de cuadricópteros.

En el simposio anual de la Surface Navy Association cerca de Washington, DC, esta semana, la compañía mostró arte conceptual para una variante diseñada como un barco de la Armada, con helicópteros no tripulados Northpoint Grumman MQ-8 Fire Scout en su cubierta helo.

Mientras que la Armada busca buques de superficie no tripulados, como el Vehículo de superficie común no tripulada de Textron, para misiones que incluyen seguridad portuaria y desminado, el tamaño del concepto no tripulado de Rolls-Royce lo coloca en una categoría separada.

Implementación en la guerra asimétrica

Además de proporcionar una plataforma de lanzamiento para el Fire Scout, la nave no tripulada aún sin nombre podría ser utilizada para la guerra asimétrica, contramedidas mineras o transporte de equipo, dijo Sanford a Military.com.

Utiliza transmisión eléctrica, con cuatro megavatios de potencia, equipada con generadores y paneles solares como fuente de energía de respaldo. Sanford dijo que podría operar de manera completamente autónoma durante 100 días en el mar.

La existencia de un concepto de barco totalmente no tripulado plantea dudas sobre si las plataformas no tripuladas podrían contar realmente para la cuenta de 355 buques prevista por la Marina.

Los líderes de la Marina han expresado un gran interés en la tecnología no tripulada, pero siguen siendo imprecisos acerca de cómo los sistemas no tripulados se incorporarían a la flota a gran escala.

El jueves, el nuevo jefe de adquisición de la Marina, James “Hondo” Geurts, dijo que la respuesta aún no está clara.

El concepto de Rolls-Royce podría estar listo para su adquisición en 2025 o 2030, dijo Sanford. El mundo tendrá que evolucionar rápidamente antes de eso; actualmente, no existen regulaciones internacionales que rijan la operación de buques no tripulados, lo que significa que no pueden ingresar a aguas internacionales.

Hay otras consideraciones: Sanford dijo que la compañía todavía está determinando cómo hacer que la nave no tripulada sea a prueba de manipulaciones, para evitar que las personas aborden e intenten controlar o manipular la nave.

Pero los militares ya han expresado interés en adquirir dicha tecnología, ya sea que la Marina planee usarla o no para aumentar el tamaño de la flota.

En septiembre de 2017, la Oficina de Capacidades Estratégicas del Departamento de Defensa publicó una solicitud preliminar para un programa llamado Overlord: un vehículo de superficie no tripulado que puede operar durante 90 días a la vez, cubriendo al menos 4,500 millas náuticas a 19 nudos o más.