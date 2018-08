Estados Unidos financió unidad élite en El Salvador

Un nuevo informe de CNN dice que Estados Unidos financió una unidad de élite de la policía nacional de El Salvador que cometió atroces abusos de la fuerza, incluidas ejecuciones extrajudiciales, lo que subraya las fallas en el proceso de verificación de unidades de seguridad de la nación norteamericana.

La Fuerza Especializada de Reacción (FES) de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador recibió “importantes fondos estadounidenses” a pesar de ser supuestamente responsables del asesinato de 43 presuntos pandilleros durante los primeros seis meses de 2017 , según un informe exclusivo de CNN.

Las fuentes consultadas por CNN confirmaron que la unidad de élite FES recibió una parte desconocida de los más de $ 140 millones en asistencia de seguridad que Estados Unidos brindó a El Salvador en los últimos dos años.

El FES fue disuelto a principios de este año y reemplazado por otra fuerza especializada conocida como la Unidad Táctica Especializada Policial (UTEP), también conocida como Jaguars. Pero según CNN, muchos ex miembros de FES nunca fueron investigados por estos presuntos abusos y se unieron a la fuerza de élite de los Jaguars, que también recibe fondos de los EE. UU.

En agosto de 2017, una investigación de la revista salvadoreña Factum identificó por primera vez a cuatro agentes de la FES que presuntamente cometieron al menos tres ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos.

La investigación también reveló que los oficiales en cuestión estaban usando las redes sociales para coordinar y discutir asesinatos extrajudiciales, así como también cómo escenificar una escena del crimen para hacer que una ejecución parezca un enfrentamiento, entre otras cosas.

Sin embargo, los funcionarios en El Salvador en el momento no tomaron medidas decisivas en respuesta a las acusaciones. Y a raíz del informe de CNN, la comisionada adjunta de policía, Karla Andrade, rechazó la afirmación de que miembros de la fuerza de policía del país ejecutaron a presuntos miembros de pandillas:

En primer lugar, la Policía Nacional Civil no ejecuta miembros de pandillas, y quiero enfatizar eso. La policía no ejecuta miembros de pandillas, ellos no ejecutan a nadie. Ese no es el término correcto porque … esa no es nuestra misión constitucional.