El dron supersónico de Rusia, con protección contra misiles

Rusia dice que está desarrollando un dron supersónico, armado con misiles.

“El trabajo de desarrollo se está llevando a cabo en un sistema no tripulado de largo alcance capaz de realizar vuelos supersónicos no tripulados a baja altura, y atacar tanto objetivos fijos como móviles a una profundidad operacional estratégica”, Alexander Nemov, subdirector del departamento de investigación del Central Scientific Research Institute.

El avión no tripulado llevará armas guiadas y no guiadas, de acuerdo con Nemov, quien no proporcionó otros detalles. Sin embargo, el hecho de que la aeronave no tripulada impacte a los objetivos en la “profundidad operacional estratégica” sugiere un dron que apunta no a los objetivos del campo de batalla, sino que ataca a los objetivos hasta varios cientos de millas detrás de las líneas enemigas.

Desarrollar un dron así es un desarrollo lógico. Los aviones no tripulados que disparan misiles, en particular los vehículos aéreos no tripulados Predator y Reaper, se han convertido en un icono militar y cultural. Lockheed Martin está trabajando en el SR-72, un avión espía no tripulado hipersónico (más rápido que Mach 5). El UAV experimental Taranis stealth de Gran Bretaña informó que tiene una velocidad máxima de alrededor de Mach 1.

“Los otros 30 proyectos del Instituto Central de Investigaciones Científicas incluyen planes para crear un nuevo helicóptero de ataque, que combine las capacidades del Kamov Ka-52 y el Mil Mi-28”, dijo Sputnik News. “El nuevo helicóptero contará con un ala adicional y podrá volar a más de 400 kilómetros por hora. El instituto también está trabajando en sistemas de helicópteros no tripulados, que interactuarán con aviones de alas rotatorias convencionales en el campo de batalla. Los investigadores también están involucrados en un evaluación de la ergonomía de los nuevos sistemas de control Sukhoi Su-57 multi-role “.

Además, funcionarios rusos hablaron sobre el desarrollo de un nuevo portaaviones con una cabina de vuelo dos veces más larga que la actual Almirante Kuznetsov. El operador lanzará aviones con una catapulta y transportará aeronaves de radar aerotransportadas y versiones basadas en portaaviones del Su-57.

En un pasaje bastante intrigante que aparentemente se refiere al concepto de armas hiperesónicas de aire de DARPA, un (presumiblemente) proyecto secreto para desarrollar misiles de crucero hipersónicos lanzados desde el aire, los funcionarios rusos dijeron que los parámetros del arma “ya nos son conocidos”.