El crecimiento del mercado de textiles inteligentes en el sector militar

La creciente necesidad de prendas de apoyo y de mejora del rendimiento ha llevado a la rápida inducción de textiles inteligentes en el sector militar. Los textiles inteligentes apuntan a reducir el peso de los paquetes de baterías, dispositivos electrónicos, cables de conexión, etc.

Los avances en la tecnología de sensores y actuadores han permitido la producción de productos miniaturizados, que se pueden integrar sin aumentar significativamente el peso de los uniformes militares u otros productos similares. Se espera que la nanotecnología desempeñe un papel importante en el desarrollo de la nueva generación de uniformes y equipos del ejército.

En abril de 2016, el Departamento de Defensa de EE. UU. otorgó USD 75 millones a la Universidad de Massachusetts y al Instituto de Nanotecnología del Soldado para el desarrollo de textiles inteligentes. Los estados participantes y las organizaciones privadas proporcionaron fondos adicionales por un total de USD242 millones, como una asociación en el desarrollo de fibras funcionales avanzadas. Indian Army, el segundo más grande del mundo, requiere 18,6 millones de chaquetas modulares a prueba de balas y está abierto a licitaciones durante 10 años. El presupuesto asignado para esta adquisición es de aproximadamente USD 150 millones, con provisiones para un programa de modernización de chaleco.

Las empresas mencionadas son las siguientes:

Empresa de fabricación de globo

Sistemas BAE

Tejidos inteligentes limitados

Textronics

Lockheed Martin Corp.

Gentherm Inc.

Schoeller Technologies Inc.

Texas Instruments Inc.

El DuPont de nemours y co.

Miliken y compañía

ohmatex Aps (Dinamarca)

outlast technologies LLC

Koniklijke Ten cate NV

Noble Biomaterials Inc.

Los temas clave cubiertos son :

1. Introducción

2. Metodología de investigación

3. Resumen ejecutivo

4. Visión general del mercado y tendencias tecnológicas

5. Dinámica de mercado

6. Tejidos inteligentes para el mercado militar, segmentados por aplicación

7. Textiles inteligentes para el mercado militar, segmentados por tipo

8. Textiles inteligentes para el mercado militar, segmentados por geografía

9. Paisaje competitivo

10. Perfiles de la compañía

11. Perspectiva futura del mercado

12. Descargo de responsabilidad