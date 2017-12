Ejército de Rusia en 2035: matar al enemigo desde la distancia

Las verdaderas armas rusas de próxima generación -que no tienen sus orígenes en la era soviética- incluyen el sistema de defensa de misiles y aire S-500, el misil crucero antibuque Zircon hipersónico y el bombardero furtivo Tupolev PAK-DA.

Otros sistemas de próxima generación incluyen los motores operacionales izdeliye 129 para el caza furtivo de quinta generación Sukhoi PAK-FA. No está claro cuánto de una curva de aprendizaje enfrentará Rusia en el desarrollo de esos nuevos motores ya que el país no ha desarrollado un nuevo motor de combate desde la era soviética. “Los motores son realmente difíciles”, señaló Kofman. “Si no lo fueran, China aún no compraría motores rusos”.

En el futuro, es probable que Rusia se centre en la guerra “sin contacto”, que podría incluir capacidades de ataque de largo alcance, sistemas de defensa de aire y misiles de largo alcance y armas guiadas de precisión. La idea es poder castigar a un agresor potencial a larga distancia, golpeando directamente a un agresor potencial. “Están trabajando en la disuasión mediante el castigo, que es de lo que se trata todo este potencial de ataque de largo alcance”, dijo Kofman. “La capacidad de tomar represalias y atacar con armas convencionales, no con armas nucleares”.

Tecnología opuesta a la occidental

Los rusos también están desarrollando sistemas no tripulados de una manera completamente diferente a los militares occidentales. Rusia está actualmente detrás de Occidente en términos de tecnología no tripulada, pero el Kremlin y la industria de defensa rusa están invirtiendo dinero en dichos sistemas. Como tal, Rusia avanza rápidamente en el área de la robótica. “Hay una proliferación rápida de drones en todo el ejército ruso”, dijo Kofman.

En comparación con las fuerzas occidentales, se presta mucha menos atención a los aviones no tripulados de gran altitud media y se centra mucho más en los sistemas tácticos de las Fuerzas terrestres rusas. Por lo tanto, los rusos se centran en aviones no tripulados baratos, abundantes y desechables que se pueden utilizar como activos de reconocimiento para proporcionar capacidad de puntería para la artillería pesada. Los rusos “están intentando habilitar nuestros incendios de superficie a superficie de largo alcance”, dijo Kofman. “Allí, rápidamente comenzaron a adaptar los drones a la forma en que el ejército ruso le gustaría luchar. Y al ejército ruso le gustaría luchar con una potencia de fuego que derrite la cara “.

Tomas Malmlöf, un científico político de la Agencia de Investigación de Defensa de Suecia (FOI), agregó que Rusia también está invirtiendo mucho en guerra electrónica. Además, en términos de guerra cibernética, Kofman dijo que es muy probable que Rusia sea un competidor paritario o cercano a los Estados Unidos. Pero las capacidades cibernéticas son difíciles de medir: cierta información proviene de la inteligencia, mientras que el resto se descubre una vez que se ha utilizado. “Es un desafío diferente estudiar ese conjunto particular de herramientas”, dijo Olga Oliker, directora de CSIS para su programa Rusia y Eurasia. “Incluso con toda la charla, todavía está muy mal definido”.