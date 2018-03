Donald Trump acepta reunirse con Líder de Corea del Norte

El jefe de la oficina de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Chung Eiu Yong afirmó que el presidente estadounidense habría aceptado la invitación del presidente norcoreano, Kim Jong-un para entablar una reunión en la que se traten los temas de mayor interés para ambos países. Esta sería la primera vez que dos mandatarios de Estados Unidos y Corea del Norte se reúnan.

Chung es uno de los integrantes de la reunión que entablaron representantes de Corea del Sur que visitó Corea del Norte. En este encuentro, el presidente norcoreano le pidió especialmente al representante surcoreano, que gestionara la reunión mediante una carta de invitación, en la que expresaría su voluntad de tratar temas relacionados a la nuclearización.

Así pues, Trump habría tomado con beneplácito la intención de Corea del Norte y habría aceptado la invitación. Al parecer, se reunirían en Mayo de este año.

De igual forma, la noticia fue confirmada por Sara Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca, confirmó la noticia de la reunión binacional. El comunicado expresa que no se sabe ni el lugar ni la fecha exacta, pero como se mencionó anteriormente, sería en Mayo. Aún está por definir el día.

Opiniones internacionales

Shinzo be, primer ministro de Japón, vio con alegría la reunión entre ambos líderes. No obstante, no descarta el hecho de que se mantengan las presiones necesarias para que Corea del Norte continúe en esta postura. A su vez, señaló que el líder norcoreano debe comprometerse con la desnuclearización para que el diálogo surta frutos. La opinión de Christopher Hill, ex enviado especial de Estados Unidos a Corea del Norte se encuentra por la misma vía.

Aunque Corea del Norte no ha afirmado completamente la dejación de sus arma nucleares, ha expresado la voluntad de establecer un compromiso. Es algo que debe sumarse al análisis, así como que Trump ha optado por una política de presión y agresividad en contra de este tema, que parece estarle funcionando.

El compromiso de Corea del Norte, redondea los siguientes cuatro temas.

Reunión de ambos mandatarios

Compromiso con la desnuclearización

Suspensión de pruebas nucleares y de misiles

Aceptación de que Estados Unidos y Corea del Sur continúen

Al parecer, aún se desconoce lo que Corea del Norte querría en contraprestación por la su compromiso.