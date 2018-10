DARPA creó tecnología para controlar drones con pensamientos

DARPA prueba la tecnología que permite a los soldados controlar los drones con sus mentes. Los investigadores militares han estado probando implantes que permiten al operador controlar hasta tres drones con pensamientos. El objetivo es crear una interfaz directa entre humanos y vehículos aéreos no tripulados (UAV).

Entre junio de 2016 y enero de 2017, DARPA realizó pruebas de control mental en Pittsburgh. Esto involucró a un voluntario paralizado llamado Nathan Copeland que estaba equipado con una “interfaz neuronal bidireccional”, según la agencia. Al usar la tecnología, Copeland pudo controlar la dirección de un UAV principal simulado por una computadora, mientras mantenía la formación de otros dos aviones simulados, explicó Tim Kilbride, un portavoz de DARPA (Te puede interesar:DARPA está desarrollando aviones pilotados por implantes en el cerebro).

¿Cómo funciona?

Los detalles tenían a Copeland canalizando sus pensamientos a través de un implante médico en su cráneo, mientras que un electroencefalograma (EEG) le permitía interactuar con una simulación por computadora que navegaba un hipotético drone a través de una carrera de obstáculos. Básicamente, la programación convirtió los pensamientos de Copeland como “girar a la izquierda” en un código que el dron podría interpretar. Dos soldados de ala de robot apoyaron el UAV principal, según informa David Axe.

Las operaciones de aviones no tripulados que se controlaban pensando consistían en escanear el entorno, detectar obstáculos y advertir al operador. Curiosamente, el cerebro del operador tradujo la señal del avión no tripulado como un sentimiento fuerte o “una respuesta háptica”. Si bien estas pruebas aún no son lo mismo que tener una división del ejército de telépatas que guíen a los drones, son prometedoras.

Otro objetivo para tal tecnología sería poder enviar imágenes desde el avión no tripulado al cerebro del operador. Esta interfaz hombre-máquina potencialmente muy invasiva aún está muy lejos en el futuro, como Daniel Palanker, un experto en prótesis de la Universidad de Stanford, relacionado con The Daily Beast. “La interfaz electro-neural de alta resolución con capacidades de lectura y escritura en 3-D está muy lejos”, dijo. No importa cuánto tiempo tome, el futuro de controlar los dispositivos con tu mente parece venir inevitablemente.

Otros países también están llevando a cabo este tipo de investigación.