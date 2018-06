Cuatro perros militares recibieron el más alto honor en Estados Unidos

Cuatro veteranos fueron honrados con los premios Medal of Courage en Capitol Hill el 22 de mayo. No dieron ningún discurso, pero no solo porque eran humildes: los cuatro veteranos son perros militares retirados.

El American Humane Lois Pope K-9 Medal of Courage es el más alto honor para los perros militares que mostraron un extraordinario valor y servicio a su país. Jag, un labrador retriever de 12 años que sirvió con el Ejército durante siete años. Taba, un pastor holandés de 9 años que sirvió como un perro multiuso de Fuerzas Especiales del Ejército. Summer, un Labrador Retriever de 7 años que sirvió en Afganistán y ahora es miembro de un equipo TSA K-9 para el Departamento de Policía de Amtrak en Washington, D.C y Taker, un labrador retriever de 12 años que sirvió con el Cuerpo de Marines en Irak y Afganistán.

Los perros y sus acompañantes

El veterano de la marina Kevin Zúñiga se desplegó con Taker en Afganistán con el 1. ° Batallón de Tanques en Twentynine Palms, California. “Nos conocimos unos meses antes de que nos desplegáramos porque estaban pidiendo voluntarios para ser manipuladores de perros”, dijo Zúñiga a Military Times.

Desafortunadamente, el Marine no fue seleccionado al principio, pero cuando alguien tuvo que abandonar, Zúñga tomó el lugar.

Zúñiga y Taker llevaron a cabo la limpieza de rutas en Afganistán durante siete meses. Los perros y sus manipuladores permanecieron en los camiones hasta que se necesitaron los perros para despejar un punto de control. Taker también fue un refuerzo de moral para las tropas desplegadas.

“Podrían acariciarlo y jugar con él y olvidarnos un poco de lo que estamos haciendo allí”, dijo.

Una vez que el par regresó del despliegue, Zúñiga tuvo que devolverle a Taker al gobierno.

“Todavía me quedaban dos años con los marines, así que no lo vi en dos años”, dijo Zúñiga. “En 2012, me dieron el alta y sucedió que también lo iban a dar de alta”. Después de investigar y conectarse con alguien que sabía dónde estaba Taker, Zúñiga pudo adoptar al perro con el que servía.

Zúñiga dijo que estaba sorprendido y feliz cuando descubrió que su compañero de cuatro patas fue elegido para el premio Medal of Courage.

“He visto la competencia de años anteriores”, dijo. “Estoy feliz porque ha pasado por muchas cosas. Desplegó con un manejador diferente a Iraq “.

El marine dijo que los perros militares no siempre son reconocidos tanto como sus homólogos humanos.

“A veces se ven como herramientas”, dijo. “Brilla un poco de luz sobre el tema de los perros militares y hace que la gente piense en los perros que no lo hicieron o en la espalda, o en las personas que no lograron regresar”.

El veterano de la Fuerza Aérea Micah Jones se hizo eco del sentimiento de Zúñiga.

“En el ejército, muchos de los que manejan son los que obtienen las cintas y las medallas”, dijo. “Los perros realmente no reciben tanto”.