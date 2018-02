Conscripta denunció violación de oficial durante servicio militar en Chile

La exconscripta del regimiento Calama, Carol Instroza, relató un dramático episodio donde acusa haber sido víctima de una violación por parte de un oficial durante su servicio militar. El testimonio publicado por The Clinic detalla que la joven de 20 años llegó al lugar en abril del 2017, donde fue asignada a la compañía antiblindaje de Calama, cuya comandancia fue asumida por el teniente Pablo Castillo Wood.

En el servicio, sufrió el hostigamiento de sus compañeras, quienes le hacían bullying y “llegaron a golpearme delante de los instructores”. En ese contexto, comenzó a recibir mensajes vía WhatsApp de Castillo donde le ofrecía cambiar la guardia del sábado por fotos “100% desnuda”, propuestas que admite son recurrentes de parte de los oficiales del regimiento.

El domingo 5 de noviembre, Carol y una colega salieron de franco y se dirigieron hasta el skatepark de la ciudad. Un par de jóvenes le ofrecieron clonazepam para aliviar el estrés y “empecé a sentirme rara. No tenía mucha noción del tiempo y mi cuerpo no me respondía bien”.

Los soldados la llevaron hasta enfermería. Al rato ella se acostó, pero luego fue mandada a buscar por el teniente.

“Yo estaba de pie, y no recuerdo bien pero aparecí al lado de él en su escritorio, y en ese momento me empieza a tocar el cuerpo por encima de la ropa y a besar, no decía nada, luego me da vuelta y yo quedé dándole la espalda a él, y en eso me baja el buzo y mi ropa interior y me penetra vaginalmente”, narró.

A la mañana siguiente, tomó desayuno y nuevamente fue llamada al despacho de Castillo. “Entré, y sin decirle nada, me cuenta lo que había pasado la noche anterior. Me dijo, textual, que se había ‘aprovechado’ del estado en el que estaba”, aseguró.

En ese momento, el oficial sacó una pastilla pequeña envelta en un sobre plateado con líneas rojas y le “pidió insistentemente” que la tomara. Al buscar referencias en internet, descubrió que se trataba de una píldora del día después.

Denuncia

La joven decidió hacer la denuncia ocho días después mediante la Oficina de Asistencia al Soldado Conscripto (OASE). El 14 de noviembre se inició la Investigación Sumaria Administrativa (ISA) -a cargo del teniente coronel Raúl Duran Wehrhahn-, sin embargo, el caso no llegó por esa vía a manos de la justicia civil.

Dos días después, ella en compañía de sus padres estampó una denuncia en la Fiscalía de Calama. Pese a ello, se mantuvo dentro de la unidad hasta su graduación, donde se cruzó en más de una ocasión con su agresor.

“La primera vez que lo vi me quedé paralizada, lo había denunciado hace poco, y nos cruzamos en un pasillo. Él me miró, bajó los ojos y se rió. Nunca voy a olvidar eso”, relató