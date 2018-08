Comando Cibernético de Estados Unidos podría ampliar su enfoque

El comandante del Comando Cibernético del Ejército (Te puede interesar: EEUU: Nuevo comando cibernético militar) dijo el jueves que los EE. UU. podrían estar enfocándose demasiado en emplear cibernéticos como su única respuesta a los ataques cibernéticos de adversarios extranjeros.

Los legisladores han tenido problemas con este tema ya que los líderes de varias agencias de inteligencia presentaron evidencia de que Rusia usó ataques cibernéticos contra los EE. UU. y difundió la desinformación para afectar el resultado de las elecciones presidenciales de los EE. UU.

El teniente general Stephen Fogarty dijo que los Estados Unidos deberían evitar la tentación de depender demasiado del cyber. Una de las prioridades más importantes de su comando es defender la red, agregó.

Ampliar capacidades

“Es nuestro principal sistema de armas para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y ciertamente para el Ejército”, dijo Fogarty. “Sin ese sistema de armas funcionando de la manera en que está diseñado, no tengo un comando de misión efectivo, no tengo persistente [inteligencia, vigilancia y reconocimiento], no tengo fuegos de precisión de largo alcance, todos esos otros capacidades que requerimos como un ejército moderno para dominar el espacio de batalla.

“Todos los comandantes necesitan la capacidad de verse a sí mismos y ver al adversario”, dijo Fogarty, y agregó que “la capacidad de nuestros comandantes de sentir, comprender, decidir y actuar más rápido que el adversario proporciona una ventaja decisiva”.

“No es solo en el espacio cibernético, es la capacidad de tener enlaces de sensor a tirador”, dijo. “Tengo que ser capaz de encontrarlo, arreglarlo, terminarlo más rápido de lo que puede hacerme a mí, y eso es en todos los dominios, ciertamente no solo en el dominio cibernético. Cualquiera que sea el sistema más capaz o la técnica más capaz. , táctica o procedimiento es, eso es lo que vamos a emplear. Y no necesariamente tiene que ser cyber vs. cyber “.