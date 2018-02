Cierre del gobierno de EE.UU sería muy dañino para los militares

Un cierre del gobierno “sería muy dañino para los militares”, dijo el miércoles el secretario de Defensa James Mattis, un día después de que el presidente Donald Trump pidiera el cierre si el Congreso no lograba un acuerdo que satisfaga sus demandas de mejorar las medidas de seguridad fronteriza.

“Simplemente paraliza todo lo que hacemos si entramos en eso”, dijo Mattis en la rueda de prensa de la Casa Blanca. “Los barcos permanecerán en el mar”. Pero la conclusión es que el entrenamiento se retrasó “.

Aparentemente indignado el martes durante una mesa redonda de la Casa Blanca sobre la pandilla MS-13 con oficiales de la ley y miembros del Congreso, Trump dijo que se necesitan políticas más estrictas de seguridad fronteriza y deportación.

“Si no lo cambiamos, tengamos un cierre”, dijo el presidente. “Haremos un cierre, y vale la pena para nuestro país. Me encantaría ver un cierre si no nos ocupamos de esto.

Cierre perjudica operaciones normales del Gobierno

Trump culpó a un cierre del gobierno a principios de este año a los demócratas que se habían negado a apoyar un proyecto de ley de financiación gubernamental sin legislación para proteger a los inmigrantes indocumentados traídos a los Estados Unidos cuando eran niños. El presidente dijo en ese momento que los demócratas habían dañado a los militares al negarse a mantener el financiamiento del gobierno.

El martes, sugirió que incluso un cierre que había pedido seguiría siendo culpa de los demócratas que no están dispuestos a proteger las fronteras de la nación o apoyar a sus fuerzas armadas. Esto retrasaría los pagos de los militares y el presupuesto de entrenamiento, ofensa y defensa.

“Si tenemos que cerrarlo porque los Demócratas no quieren seguridad -y no están relacionados pero aún están relacionados, no quieren ocuparse de nuestro ejército- entonces ciérrenlo. Iremos con otro cierre “, dijo.