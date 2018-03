¿A qué países pertenecen las 5 ciudades más violentas del mundo?

De acuerdo con el ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal del año 2017, en el que señala las 50 ciudades con más de 300.000 habitantes más violentas del mundo, las cinco ciudades que encabezan la lista son: Los Cabos, Caracas, Acapulco, Natal y Tijuana. Es decir, México, Venezuela y Brasil.

De igual forma, el 64% de las ciudades del ranking, pertenecen a estos tres países. México participa con 11 ciudades, Brasil con 16 ciudades y Venezuela con 5. A pesar que de los tres países, Venezuela es el que menor número de ciudades aporta a la lista, dos de sus ciudades; Cumaná y Gran Barcelona,estuvieron en el ranking 2016 no se encuentran en el ranking 2017, pero no por asumirse como menos violentas, sino porque no se obtuvieron datos oficiales para el cálculo.

Cambios del ranking 2016-2017

También es necesario resaltar que en el año 2016, la ciudad que encabezó la lista fue Caracas, en Venezuela, pero para el año 2017 ocupa el segundo lugar, siendo superada por Los Cabos en México. Esta ciudad mexicana en el año 2016 no se encontraba en el ranking por no cumplir con el requisito de tener más de 300.000 habitantes, más no por no tener el número suficiente de homicidios para ser incluida. No obstante, en el año 2017 obtuvo una población de 328.000 habitantes aproximadamente.

Por su parte, Acapulco que ocupó el segundo lugar en 2016, hoy se encuentra en el tercer lugar. La ciudad que ocupa el cuarto lugar en el 2017; Natal en Brasil, presentó un aumento de su violencia, pues en el 2016 ocupaba el décimo lugar. Por último, el quinto lugar del 2017 se lo llevó la ciudad de Tijuana en México, lo que también se percibe como un agravamiento de su situación de seguridad, pues en el año 2016 ocupaba el puesto N° 22.

Los datos que pusieron a estas cinco ciudades en la cabeza de la lista son los siguientes:

Los Cabos, México: 328,245 habitantes, 365 homicidios y una tasa de 111.33.

Caracas, Venezuela: 3,046,104 habitantes, 3,387 homicidios y una tasa de 111.19

Acapulco, México: 853,646 habitantes, 910 homicidios y una tasa de 106.63

Natal, Brasil: 1,343,573 habitantes, 1,378 homicidios y una tasa de 102.56

Tijuana, México: 1,882,492 habitantes, 1,897 homicidios y una tasa de 100.77

Estas cifras coinciden con la afirmación que recientemente hizo la misma ONG: el 2017 fue el año más violento de México.